Musk ameaça criar partido e Trump fala em cortar subsídios do bilionário

Menos de um mês após trocarem ataques públicos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk voltaram a se enfrentar nas redes sociais. Ex-aliado e maior doador republicano nas últimas eleições, Musk agora ameaça apoiar adversários nas primárias de parlamentares favoráveis ao projeto orçamentário defendido por Trump.

O bilionário também sugeriu a criação de um novo partido, o “Partido da América”, caso a proposta seja aprovada. Em resposta, Trump elevou o tom e ameaçou cortar subsídios aos negócios de Musk, incluindo Tesla e SpaceX.

“Todos os membros do Congresso que fizeram campanha por austeridade e votaram no maior aumento da dívida da história deveriam se envergonhar — e perderão as primárias, mesmo que seja a última coisa que eu faça”, escreveu Musk no X.

Críticas ao orçamento

O projeto, apelidado por Trump de Big Beautiful Bill (“Grande e Belo Projeto de Lei”), é criticado por Musk por aumentar os gastos públicos e, segundo ele, colocar os EUA em risco de falência. Estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso apontam que a proposta pode elevar a dívida em até US$ 3,3 trilhões em dez anos.

Na segunda-feira (1º), Musk intensificou as críticas e afirmou que formaria um novo partido caso o projeto fosse aprovado. “O país precisa de uma alternativa ao partido único democrata-republicano para que o povo realmente tenha voz”, publicou.

Reação de Trump

Trump respondeu pelo Truth Social, acusando Musk de ser dependente de subsídios governamentais e prometendo revisar incentivos e contratos federais com empresas do bilionário.

“Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer ser humano na história. Sem eles, teria que fechar as portas e voltar para a África do Sul. Nada de lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos — o país economizaria uma fortuna.”

As ações da Tesla caíram quase 5% nas negociações de pré-mercado após as declarações. A empresa já havia perdido 14% em junho, quando os dois se desentenderam pela primeira vez sobre o projeto.

Subvenções em risco

A Tesla e sua parceira, Panasonic, lideram entre as empresas que mais se beneficiam de créditos tributários para veículos elétricos. Uma das medidas do projeto orçamentário prevê a aceleração do fim de incentivos de US$ 7.500 para esse segmento.

Segundo analistas do JPMorgan, mudanças nas regras ambientais podem ameaçar até 40% dos lucros da Tesla. Além disso, a empresa lucra com a venda de créditos regulatórios a montadoras que não atingem metas de emissão.

De aliados a adversários

O rompimento entre Musk e Trump marca o fim de uma relação que envolveu apoio político, viagens conjuntas e presença nos bastidores da Casa Branca. Após doar mais de US$ 250 milhões a campanhas republicanas, Musk foi nomeado por Trump para liderar o DOGE, órgão criado para cortar gastos federais. Sob sua gestão, milhares de contratos foram encerrados.

A parceria ruiu após divergências sobre o orçamento e a política de subsídios. Musk, que se aproximou dos republicanos apenas em 2022, agora afirma que pretende apoiar nomes como o deputado Thomas Massie (Kentucky), crítico do projeto de Trump.

Novo partido?

Apesar das declarações sobre a criação do “Partido América”, não há movimentações concretas nesse sentido. Musk chegou a lançar uma enquete em sua rede social: “Será que chegou a hora de criar um novo partido político nos EUA que represente os 80% do centro?”

A formação de um terceiro partido viável é considerada extremamente difícil nos Estados Unidos, dadas as barreiras institucionais do sistema bipartidário.

Farpas e ironias

O tom pessoal marcou a troca de acusações. Trump ironizou o bilionário, sugerindo que ele sente falta da Casa Branca. “Acho que ele sentiu falta do lugar”, afirmou. “É a síndrome de abstinência de Trump.”

Musk, por sua vez, compartilhou postagens antigas de Trump criticando os republicanos por gastos excessivos e questionou: “Onde está o homem que escreveu essas palavras? Ele foi substituído por um sósia?”

A disputa deixa em aberto o futuro da influência política de Musk e coloca em xeque sua relação com o Partido Republicano nas eleições de 2026.

(Com agências internacionais)