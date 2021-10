Muro das Lamentações: brasileira pede nomes para 'enviar a Deus'; entenda

Aline Szewkies, uma guia brasileira em Israel, viralizou na última quinta-feira (28), ao pedir que os seguidores nas redes sociais, enviassem seus nomes para que ela levasse até o Muro das Lamentações, o segundo local mais sagrado do judaísmo. Em menos de 24 horas, foram recebidas 10 mil solicitações.

(Reprodução/ Instagram)

No próximo domingo (31), a brasileira pretende transmitir a antiga tradição judaica de depositar pequenos bilhetes com orações, em uma live especial no seu canal do Youtube, o ‘Israel com a Aline’.

Pela tradição, costuma-se acreditar que as mensagens ditas diante do Muro das Lamentações são levadas a Deus. A construção é um símbolo nacional, pois os tijolos antigos presentes no local são desde o surgimento e a redenção de Israel e do povo judaico.

