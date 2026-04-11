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Mulher vende bens e aluga jatinho para levar cadela idosa em viagem internacional

Um gesto de cuidado com um animal de estimação chamou atenção nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão

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O voo transcorreu sem problemas. Luna foi medicada para garantir mais tranquilidade durante o trajeto (Reprodução/ Redes Sociais)

Um gesto de cuidado com um animal de estimação chamou atenção nas redes sociais e rapidamente ganhou repercussão. A americana Emily Gardner decidiu fretar um jatinho particular para garantir uma viagem segura à cadela Luna, de 14 anos, evitando que o animal fosse transportado no compartimento de carga de um avião.

A decisão veio após Emily e o marido, Matt, se prepararem para uma mudança dos Estados Unidos para a Alemanha. Preocupados com a idade avançada da cadela e os riscos de um voo longo — cerca de nove horas —, o casal optou por uma alternativa mais confortável, mesmo que isso exigisse sacrifícios financeiros.

Em entrevista à revista People, Emily contou que precisou vender diversos itens da casa para viabilizar a viagem. Segundo ela, a cadela é parte da família, especialmente porque o casal não tem filhos.

“Tudo o que eles querem é estar perto dos donos”, afirmou, ao destacar a importância de não deixar o animal para trás durante a mudança.

Viagem sem intercorrências

O voo aconteceu em dezembro e, de acordo com Emily, transcorreu sem problemas. Luna foi medicada para garantir mais tranquilidade durante o trajeto.

Já instalada no novo lar, a cadela se adaptou bem à rotina e ao ambiente. Resgatada ainda filhote, aos sete meses, Luna é tratada pelo casal como integrante da família — e, agora, também como companheira de uma viagem que viralizou pela demonstração de afeto.

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