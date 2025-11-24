Mulher tem nariz arrancado por cachorro e mostra resultado após 16 cirurgias; veja
Jordan Wilson, de 29 anos, mostra nova aparência três anos após ataque de cão nos EUA
A americana Jordan Wilson, de 29 anos, que teve o nariz arrancado por um cachorro da raça Boerboel em 2022, voltou às redes sociais para mostrar o resultado das 16 cirurgias de reconstrução facial realizadas desde o ataque. Moradora da Pensilvânia e mãe de duas crianças, ela tem utilizado as plataformas digitais para relatar sua recuperação e responder dúvidas de seguidores sobre o processo.
O caso ocorreu em abril de 2022, em Tampa, na Flórida (EUA), quando Jordan visitava o cunhado e a namorada dele, tutora do animal. Segundo o relato, todos estavam sentados no chão após voltarem de um jantar quando o cão se aproximou. O cachorro, que parecia amigável e já havia sido acariciado por ela antes, inclinou-se como se fosse lamber seu rosto e, em seguida, avançou rapidamente, arrancando o nariz da jovem em um único movimento.
Jordan chegou a desmaiar no momento do ataque. Depois, foi o namorado quem contou o que havia acontecido. Gravemente ferida e sangrando muito, ela foi levada ao hospital, onde médicos limparam a região e iniciaram o planejamento da reconstrução facial.
Cirurgias e processo de reconstrução
Ao despertar, Jordan evitou se olhar no espelho até depois da segunda cirurgia, quando recebeu um enxerto de pele e o primeiro expansor de tecido. Para reconstruir o nariz, cirurgiões utilizaram pele da testa, técnica que exige expansores e múltiplas etapas.
Ela passou pela chamada cirurgia de retalho frontal, em que parte da testa é deslocada para cobrir a área do nariz e depois separada posteriormente. Durante o processo, Jordan relatou sensações incomuns devido à reconexão dos nervos.
“Quando eu tocava o meu nariz, parecia que eu estava tocando a minha testa. Agora já sinto como se estivesse tocando o meu nariz. É incrível como o corpo é resiliente”, disse.
Desde então, ela realizou procedimentos adicionais para afinar e ajustar a estrutura, buscando deixar o novo nariz mais proporcional ao rosto. Nas redes, Jordan contou que as vias nasais funcionam normalmente, mas que não consegue “cutucar” o nariz devido à cartilagem rígida e às narinas estreitas.
