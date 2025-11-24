Capa Jornal Amazônia
Mulher tem nariz arrancado por cachorro e mostra resultado após 16 cirurgias; veja

Jordan Wilson, de 29 anos, mostra nova aparência três anos após ataque de cão nos EUA

Hannah Franco
fonte

Após ataque de cão, mulher que teve nariz arrancado revela evolução da reconstrução facial

A americana Jordan Wilson, de 29 anos, que teve o nariz arrancado por um cachorro da raça Boerboel em 2022, voltou às redes sociais para mostrar o resultado das 16 cirurgias de reconstrução facial realizadas desde o ataque. Moradora da Pensilvânia e mãe de duas crianças, ela tem utilizado as plataformas digitais para relatar sua recuperação e responder dúvidas de seguidores sobre o processo.

O caso ocorreu em abril de 2022, em Tampa, na Flórida (EUA), quando Jordan visitava o cunhado e a namorada dele, tutora do animal. Segundo o relato, todos estavam sentados no chão após voltarem de um jantar quando o cão se aproximou. O cachorro, que parecia amigável e já havia sido acariciado por ela antes, inclinou-se como se fosse lamber seu rosto e, em seguida, avançou rapidamente, arrancando o nariz da jovem em um único movimento.

Jordan chegou a desmaiar no momento do ataque. Depois, foi o namorado quem contou o que havia acontecido. Gravemente ferida e sangrando muito, ela foi levada ao hospital, onde médicos limparam a região e iniciaram o planejamento da reconstrução facial.

Cirurgias e processo de reconstrução

Ao despertar, Jordan evitou se olhar no espelho até depois da segunda cirurgia, quando recebeu um enxerto de pele e o primeiro expansor de tecido. Para reconstruir o nariz, cirurgiões utilizaram pele da testa, técnica que exige expansores e múltiplas etapas.

Ela passou pela chamada cirurgia de retalho frontal, em que parte da testa é deslocada para cobrir a área do nariz e depois separada posteriormente. Durante o processo, Jordan relatou sensações incomuns devido à reconexão dos nervos.

“Quando eu tocava o meu nariz, parecia que eu estava tocando a minha testa. Agora já sinto como se estivesse tocando o meu nariz. É incrível como o corpo é resiliente”, disse.

Desde então, ela realizou procedimentos adicionais para afinar e ajustar a estrutura, buscando deixar o novo nariz mais proporcional ao rosto. Nas redes, Jordan contou que as vias nasais funcionam normalmente, mas que não consegue “cutucar” o nariz devido à cartilagem rígida e às narinas estreitas.

 

@sincerelyjord

The my faces I have met through this journey. 🖤

♬ original sound - Jord.

 

Palavras-chave

ataques

estados unidos

cirurgia plástica
Mundo
