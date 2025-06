Mulher tem artéria rompida após quiropraxista estalar seu pescoço; entenda

Uma sessão de quiropraxia que parecia inofensiva quase terminou em tragédia nos Estados Unidos. A norte-americana Carissa Klundt, de 41 anos, sofreu a ruptura de uma artéria no pescoço após um ajuste feito por um quiroprata. O incidente ocorreu em dezembro de 2022, mas ganhou repercussão nos últimos dias após o relato da vítima viralizar.

Carissa buscava a quiropraxia como alternativa para aliviar dores nas costas e no peito, que surgiram após uma cirurgia de retirada de implantes mamários. Após três sessões sem complicações, ela foi atendida por outro profissional, que realizou uma manobra na região cervical. O estalo que deveria significar alívio, na verdade, representou o início de uma série de problemas.

Mesmo após sentir uma dor intensa na hora do procedimento, Carissa decidiu ignorar o incômodo, acreditando que se tratava de uma distensão muscular. Continuou com sua rotina, dando aulas e indo ao salão de beleza. No entanto, nos dias seguintes, começou a apresentar sintomas graves como náusea, alterações visuais e episódios de desmaio.

Preocupado, o marido, Cassidy Klundt, levou a esposa ao hospital, onde exames de imagem revelaram uma dissecção da artéria vertebral — lesão grave que pode levar a um acidente vascular cerebral (AVC). Carissa foi internada em estado grave na UTI de um hospital especializado e precisou passar por tratamento intensivo para evitar complicações neurológicas permanentes.

Sequelas e mudanças na rotina

A dissecção da artéria causou uma redução do fluxo sanguíneo no cérebro, resultando em afasia — uma condição que afeta a fala e a capacidade de comunicação. Após a alta, Carissa enfrentou dores contínuas, cansaço extremo e limitações físicas que mudaram completamente sua vida. Atualmente, está impedida de praticar esportes de impacto e de dar aulas com atividades físicas intensas, como fazia antes do acidente.

Em entrevista ao Daily Mail, Carissa compartilhou seu caso como forma de conscientizar outras pessoas sobre os riscos que certos procedimentos, especialmente os ligados à medicina alternativa, podem oferecer.

“Minha vida realmente parou. Me arrependo profundamente de ter ido ao quiroprático. Não quero apontar culpados, mas alertar as pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu era saudável, ativa e muito consciente do meu corpo”, afirmou.