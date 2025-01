Dores na coluna podem aparecer após as férias; entenda

Após o período de férias, é comum muitas pessoas sentirem dores no corpo, especialmente na região da coluna lombar e cervical. Esses desconfortos podem ser atribuídos a diversos fatores relacionados ao estilo de vida durante as férias e ao retorno às atividades cotidianas.

Segundo o fisioterapeuta Raphael Torres, as principais causas incluem postura sentada prolongada, sedentarismo temporário, movimentos bruscos e viagens longas. “Isso acontece porque é comum adotarmos posturas prolongadas quando fugimos da rotina viajando, especialmente se permanecermos sentados por longos períodos em cadeiras desconfortáveis ou dormirmos em camas com travesseiros inadequados, colchão mole ou duro demais ”, explicou.

Pessoas com histórico de problemas na coluna, como hérnia de disco, ou dor na coluna com histórico de travamentos, estão mais propensas a sentir dores após as férias. Além disso, pessoas sedentárias ou com sobrepeso podem apresentar maior risco devido ao enfraquecimento muscular e sobrecarga na coluna. Ignorar as dores pode levar a complicações mais graves, como crises agudas de dor e lesões musculares, tornando-se incapacitante e limitando as atividades diárias, além de afetar o sono, o humor e a produtividade no trabalho.

O tratamento e a prevenção das dores na coluna envolvem a manutenção de uma postura adequada, prática regular de exercícios físicos, alongamentos diários, uso de equipamentos ergonômicos e evitar movimentos bruscos. “Ao voltar de viagem, é de extrema importância que o paciente retome seus cuidados com o corpo, realizando exercícios físicos e fisioterapia”, acrescentou o fisioterapeuta Raphael Torres.