Sapatos baixos podem causar dores e fazer mal à coluna; entenda

Os sapatos baixos são a opção preferida de muitas pessoas para o dia a dia, principalmente quando buscam conforto em contrapartida aos sapatos de salto alto. Muitos se acostumaram a utilizar os modelos rasteiros durante a pandemia, pelo tempo dentro de casa.

Entretanto, a ortopedista do Hospital Português, em Salvador, Bahia, Carolina Cunha Moraes Accioly, explica que na realidade os sapatos baixos não são tão confortáveis assim. A ortopedista ressaltou que o uso de salto alto faz mal à coluna, mas que também o uso de rasteirinhas e chinelos podem causar dores.

Os sapatos baixos “não amortecem o impacto durante a caminhada, o que leva a desgastes nas cartilagens dos tornozelos, joelhos, quadris e lombar. Andar um longo trajeto com esses modelos, sem o devido amortecimento, pode levar a dores nas regiões lombar e dorsal”, explicou para o portal UOL.

Normalmente, a dor é causada por sobrecarga de estruturas previamente acometidas e afeta tanto homens quanto mulheres. A lordose, o encurtamento da musculatura posterior lombar e nos membros inferiores e patologias degenerativas podem levar a reclamações no uso de sapatos mais baixos. A recomendação dos especialistas é de uso de sapatos levemente mais altos.

Pequena elevação pode ajudar a manter o corpo mais equilibrado

"O que se sabe é que pessoas sedentárias, obesas e que não realizam alongamentos sentem-se mais confortáveis com o uso de salto, pois o corpo fica mais equilibrado e, de uma forma ou de outra, força-se menos a musculatura dos membros inferiores e a coluna lombar", explicou Eduardo Araujo Pires, chefe da disciplina de pé e tornozelo da Unisa (Universidade Santo Amaro).

Os pés são responsáveis pelo suporte do peso do corpo e pelo deslocamento e sofre impacto durante as atividades do dia. Esses impactos são transmitidos para outras articulações dos membros inferiores e também para a coluna vertebral, explicou Carolina Accioly.

"Na região plantar do pé existe uma estrutura fibrosa chamada fáscia plantar, que é a mais afetada. Esse tecido pode passar por um processo inflamatório que evolui para fascite plantar, que tem como consequências a dificuldade para caminhar e a mudança da biomecânica da marcha, que propicia uma pisada inadequada, ocasionando dores articulares crônicas e lesões na coluna, em especial, na região lombar", completou a médica.

Sapatos de salto alto também são prejudiciais

Entretanto, é preciso lembrar que os sapatos de salto alto não são a solução, e que também causam problemas para o corpo. Outro ortopedista, Andre Liggieri, afirmou que os sapatos de salto alto e bico fino são bastante perigosos do ponto de vista biomecânico.

Eles não garantem uma base que amorteça o impacto, além de espremerem os dedos e tornando eles não funcionais, gerando um aumento de carga na região central do pé. "A metatarsalgia tem uma relação muito grande com o uso do salto alto. Daí, muitas pessoas que usaram esses exemplares a vida toda reclamam de dor nas costas e nos joelhos", explicou Liggieri.

Confira as dicas dos especialistas ortopedistas:

Dar preferência a sapatos com elevação entre 2 e 5 cm, com solado firme, com bom apoio ao arco plantar, palmilha macia e acolchoada, e bem ajustados ao pé;

Os saltos baixos colaboram na redução das dores nas regiões da panturrilha, do tendão de Aquiles e na região plantar, e conferem alívio aos pés femininos e masculinos;

É importante alternar os modelos de calçados para descansar e evitar incômodos e esforços constantes em apenas uma região do pé;

As atividades físicas regulares com alongamentos associados fortalecem e melhoram os encurtamentos e desequilíbrios musculares.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)