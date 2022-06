Tomar café diariamente pode reduzir em 30% o risco de morte

Pela manhã, depois do almoço, durante uma reunião ou no fim de tarde. Não importa o horário, o café está presente na vida de milhares de brasileiros diariamente. E os consumidores dessa paixão nacional tem mais um motivo a comemorar. É que a bebida por reduzir em até 30% o risco de morrer se for tomado entre 1,5 e 3,5 xícaras de café, por dia.

Essas informações foram publicadas na revista The Annals of Internal Medicine, na última segunda-feira (30). Mesmo com uma colher de chá de açúcar, o estudo foi positivo em comparação com quem não consumia a bebida. Já aqueles que tomaram a mesma quantidade de café, mas sem açúcar, tiveram 21% menos chances de morrer do que quem não tomava o líquido.

VEJA MAIS

Como foi feita a pesquisa do café e o risco de morte?

O estudo foi realizado no Reino Unido, em um período de sete anos. Foram analisados dados de 170.000 pessoas, com idades entre 37 e 73 anos.

Para a pesquisadora Christina Wee, Professora associada à revista, “poucas coisas no mundo que reduzem a mortalidade em 30%”, como o café.

O jornal The New York Times reforçou que o estudo é observacional, ou seja, somente os dados sobre o uso do café não podem provar conclusivamente o risco de morte, já que outros fatores que podem influenciar, como o estilo de vida, rotina de alimentação saudável, além da prática de exercícios físicos.