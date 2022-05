Mais de 500 quilos de cocaína saíram do Brasil em sacos de café para fábrica da Nespresso na Suíça

A Polícia da Suíça descobriu, nesta quinta-feira (5), mais de 500 quilos de cocaína em um carregamento que saiu do Brasil, com destino a uma fábrica da Nespresso, marca de café da Nestlé. O valor da droga foi estimada em 50,65 milhões de dólares e a substância teria 80% de pureza. As informações são do Portal SIC Notícias.

Os trabalhadores da fábrica de café é que alertaram a polícia para um “misterioso pó branco” encontrado nos sacos do café.

Em um comunicado oficial, a Nespresso informou que a substância em questão não entrou em contato com nenhum dos produtos ou equipamentos de produção usados para fabricar os produtos. A marca informou ainda que todos os seus produtos "são seguros para o consumo" e que a polícia está investigando o caso.

A apuração segue sob sigilo.