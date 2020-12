Mulher se arrisca em tempestade e maré alta para salvar barris de cerveja

Uma mulher enfrentou uma tempestade para resgatar algo bastante importante pra ela: dois barris de cerveja que estavam sendo levados pela enchente do mar. A situação inusitada foi registrada ao longo de Gold Coast, em Queensland, na Austrália, na manhã de segunda-feira (14), quando uma tempestade fez com que a maré subisse tanto que inundasse as ruas próximas da praia.

A cena foi registrada em um estacionamento do Currumbin Beach Vikings Surf Life Saving Club. Quando a água espumosa do mar chegou a um metro de altura e invadiu o estacionamento, as pessoas se assustaram e tentaram salvar os itens que eram especiais para ela. Foi o caso da mulher que tentou salvar os barris de cerveja.

No final, a mulher conseguiu carregar os barris de volta para a terra que não foi abalada pela "enchente". Ao falar sobre o tema, a mulher disse que não havia "nada como o oceano" e que "é espetacular".