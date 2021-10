Mulher viraliza ao revelar ter relacionamento aberto com marido, mãe e irmã; entenda

Uma jovem conhecida como Madi Brooks viralizou nas redes sociais, nos últimos dias, ao revelar que divide o esposo com a mãe dela e a irmã. O quadrisal é mantido apenas para que o marido da Tik Tok se sinta “mais feliz”. As informações são do Metrópoles.

Madi garante que a rotina do relacionamento aberto flui com tranquilidade entre os envolvidos. “Sempre que estou de mau humor, posso simplesmente deixar meu marido ficar com minha mãe. Deixo eles ficarem juntos algumas vezes por semana”, conta a moça.

E não para por aí. Ela também revelou que para ter o marido satisfeito, ele também pode manter relacionamento amoroso com a irmã dela.

Nas redes sociais, Madi tem recebido muitas críticas dos internautas que são contra esse tipo de comportamento. “Esse tipo de coisa me dá nojo”, dispara um.