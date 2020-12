Mulher que viralizou ao decapitar coruja é morta a tiros

Após ganhar repercussão nas redes sociais por posar com uma coruja degolada, Mileydis Aldana Herazo, de 21 anos, foi morta com seis tiros na porta de casa em Corozal, na Colômbia, no último dia 13 de dezembro. As balas atingiram o peito, o braço esquerdo e a perda esquerda da mulher.

A foto com o animal sem cabeça rendeu a Mileydis ameaças de morte, como ela mesma já havia relatado. De acordo com o jornal colombiano “El Heraldo”, o caso é analisado pela polícia, que investiga se o assassinato tem alguma relação com o crime cometido contra o animal, em junho deste ano.

A polícia também considera a possibilidade do crime ter relação com o tráfico de drogas, já que Mileydis tinha na ficha criminal passagem por fabricação e venda de entorpecentes.

Por decapitar a coruja, a colombiana foi indiciada pelo crime de crueldade animal. A legislação da Colômbia prevê pena de até dois anos de prisão para o delito.