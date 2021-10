Mulher não beija e nem transa com o marido há quatro anos por doença; entenda

Após o nascimento da filha, um casal de Melbourne, na Austrália, foi forçado a parar de manter relações sexuais ou ter qualquer tipo de contato físico. Wynona Fenech, 28 anos, revelou que após dar à luz, em 2017, foi diagnosticada com uma doença que causa muitas dores. As informações são do portal Metrópoles.

(Reprodução: Divulgação)

Wynona tem endometriose – quando o tecido que geralmente reveste o útero cresce fora dele e desde os 17 anos precisa lidar com a doença. A situação piorou após o nascimento de sua filha, quando o sexo se tornou muito doloroso. De acordo com ela, sua vagina parecia pegar fogo, além de ter cólicas durante o ato. “Era simplesmente tão sensível que qualquer tipo de excitação por minuto era muito doloroso”, contou.

O parto da filha do casal foi feito através de uma cirurgia cesariana e, após o nascimento da menina, a vagina de Wynona chegou a ficar tão fechada ao ponto de não passar um cotonete. Nessa época, a australiana também foi diagnosticada com vaginismo, um aperto involuntário no canal vaginal.

Depois de buscar várias soluções, ela chegou a recorrer à cirurgia plástica como “último recurso”, mas não teve sucesso. Mesmo após o procedimento, ela continua sem conseguir transar, pois foi diagnosticada com endometriose estágio 4. Apesar de tudo, ela diz que teve sorte em encontrar o marido, pois ele lhe apoia em tudo. “Tenho um marido maravilhoso que, literalmente, não demonstrou problemas em não termos sexo”, afirmou.

Para preencher a lacunha deixada pela ausência de relações sexuais, o casal precisou encontrar outras formas de intimidade. De acordo com Wynona, eles costumam tentar fazer o máximo de coisas possíveis juntos, tentando valorizar pequenos momentos, como pegar o trem juntos para ir ao trabalho.