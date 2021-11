Mulher mata cinco filhos após ver ex-marido com a atual namorada

Uma mulher chamada Christiane K., de 28 anos, matou cinco de seus seis filhos após ver uma foto do ex-marido com sua nova namorada. As crianças tinham entre 1 e 8 anos. A acusada foi condenada à prisão perpétua com a pena mais severa, sem possibilidade de ser posta em liberdade por pelo menos 15 anos. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

De acordo com as investigações, no dia 3 de setembro de 2020, a mãe teria colocado remédios para dormir na bebida dos filhos, durante o café da manhã, e logo cometido o crime. Ela acordou as crianças e levou uma por uma para o banheiro, onde as asfixiou. O filho mais velho, de 11 anos, conseguiu escapar da casa a tempo.

(Reprodução: Divulgação)

A acusada envolveu as vítimas (três meninas de 1, 2 e 3 anos e dois meninos de 6 e 8 anos) em toalhas e as deixou nas respectivas camas. No dia seguinte, a mulher se jogou na frente de um trem, mas sobreviveu à tentativa de suicídio.

Tudo isso aconteceu após ela ter visto uma foto de seu ex-marido, de quem estava separada há um ano, com sua nova namorada. Na avaliação do juiz, a acusada matou seus filhos por “decepção, raiva e desespero”, com o objetivo de punir o ex-companheiro. A defesa da mulher ainda alegou que um homem mascarado havia entrado no apartamento e matado as crianças. No entanto, não havia qualquer indício que apoiasse esta versão. O caso aconteceu na Alemanha.