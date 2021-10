Homem reage à suposta agressão contra mulher e mata desafeto com tiro no peito

A Polícia Civil segue realizando diligências nesta terça-feira (19) para localizar João Batista, acusado de assassinar com um tiro o jovem Jailton Rocha da Silva, de 23 anos. O crime aconteceu na noite do último domingo (19), no bairro Palmares II, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. O homicídio teria ocorrido após o homem intervir em uma suposta agressão da vítima à própria esposa, fato que ainda está sendo investigado.

Segundo informações apuradas pelo portal Papo Carajás, a polícia informou que João Batista é ex-marido da tia de Jailton, e os dois nunca tiveram uma relação amigável. No dia do crime, o acusado estava em um bar no fundo do quintal da irmã da vítima. Mesmo separado da tia de Jailton, ele continuava a circular pelas residências dos parentes da ex-esposa.

No local, Jailton e a esposa teriam tido uma discussão acalorada, que terminou com o homem agredindo a mulher. Familiares dela teriam reagido ao presenciarem a suposta agressão, e uma confusão se iniciou. Neste momento, Jailton teria pegado um terçado e começado a ameaçar os parentes da companheira.

Diante da situação, ainda segundo os relatos colhidos pela polícia, João Batista resolveu intervir e se armou com uma espingarda calibre 22. Ele observou as ameaças de Jailton e resolveu atirar contra o rapaz, atingindo-o na região do peito. Ele chegou a correr e foi cambaleando até uma cerca de arame, tombando já sem vida em um matagal.

Jailton Rocha da Silva tinha 23 anos e foi morto com um tiro no peito (Reprodução/ Papo Carajás)

Depois de cometer o crime, João Batista correu do local e tomou rumo desconhecido. Ele permanece foragido, e a Polícia Civil informou que está colhendo depoimentos e conta com a cooperação de populares para que o acusado seja localizado e preso. Informações podem ser repassadas via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181.