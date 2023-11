Mulher flagra estranha criatura em lago enquanto alimenta tartarugas; vídeo

Uma mulher flagrou estranha criatura em lago enquanto alimentava tartaruga. O encontro inesperado a deixou assustada. As imagens viralizaram nesta semana nas redes sociais. Pelo registro é possível ver uma mulher agachada às margens de um rio, enquanto alimentava algumas tartarugas. O bicho - ainda não identificado, surgem na superfície para pegar comida dos outros animais. Tanto os quelônios quanto a moça deixam o local em poucos segundos. Veja!

Somente em uma plataforma, o vídeo já acumulou mais de 1,3 milhão de visualizações. Internautas, intrigados, comentavam que era um "híbrido de cobra e crocodilo", "bebê do monstro do Lago Ness" ou um "dragão do rio". Alguns até brincaram dizendo que era um "Pokémon".

No entanto, outros mais realistas sugeriram que a criatura poderia ser um lagarto-monitor. Um internauta mencionou que eles são excelentes nadadores. Acredita-se que a cena tenha sido registrada na China.