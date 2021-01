Vídeo: mulher esquece e vaza pênis de borracha em estante durante entrevista ao vivo

Uma entrevista no programa de notícias viralizou nas redes sociais nos últimos dias, após telespectadores perceberem um pênis de borracha no enquadramento ao vivo de uma entrevistada. O caso ocorreu no Reino Unido, na última terça-feira (26).

Yvette Amos falava sobre a experiência do desemprego durante a pandemia no País de Gales, por meio de um link de internet. Ao fundo, tinha uma parede branca, um quadro, uma estante com livros e, no meio deles, um brinquedo sexual.

A gafe foi percebida somente pelos internautas, mas a entrevista seguiu normalmente sem intercorrências. O ocorrido divertiu bastante a web e virei memes entre os internautas, que criaram um print da cena e afirmaram que “agora este será fundo de zoom para todas as suas reuniões futuras”, disse descontraída.

“Eu, pelo menos, a aplaudo por usar sua estante de maneira tão diversa”, brincou um. “Sempre verifique seu histórico antes de fazer uma videochamada de Zoom”, disse um segundo.

I've removed #yvetteamos and this will now be my zoom background for all future meetings 👌 pic.twitter.com/yDKnuruilh — Sam Best (@SAMjBEST) January 27, 2021

Confira o momento em que o objeto vaza na TV: