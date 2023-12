Mulher é presa por arremessar a própria cachorra do telhado de estacionamento

A australiana Amy Lea Judge foi condenada a 10 meses de prisão por arremessar a própria cadela, Princess, do telhado de um estacionamento. O caso ocorreu na cidade de Perth, em abril do ano passado, mas ainda não havia provas do crime. Imagens registradas por câmera de segurança mostram o momento da ação criminosa, que deixou o pet com ferimentos graves.

Princess caiu de uma altura de aproximadamente 9 metros e foi encontrada por uma pessoa que passava próximo ao local. Achando que a cadela tinha sido atropelada, esta mesma pessoa levou o pet até o veterinário.

Como a Shih-tzu/Maltês possuía um microchip instalado no corpo, a equipe médica localizou Amy e seu namorado, Scott. No hospital, os dois optaram pela eutanásia de Princess devido à gravidade dos ferimentos da queda.

Depois, nas redes sociais, a tutora admitiu ter cometido o crime e afirmou que não conseguia conviver com a culpa que guardava. Com a confissão, a polícia australiana conseguiu obter as imagens das câmeras do estacionamento, que mostram o animal sendo jogado do prédio.

Registros obtidos pela polícia local mostram o pequeno animal antes de ser arremessado pela própria tutora (Foto/Reprodução)

"Não posso viver com a culpa, joguei minha cachorra do andar superior do estacionamento de um shopping center e a vi cair para a morte, mas ela sobreviveu e precisou ser sacrificada devido à gravidade. Eu a machuquei. Matei minha cadela e preciso que a verdade seja revelada, isso está me destruindo, não posso mais viver com mentiras. Fiz um favor a ela, porque tudo que fiz foi machucá-la e abusar dela", escreveu.

Pena

Além da condenação de 10 meses, Amy está proibida de ter qualquer animal de estimação pelo prazo de dez anos. O namorado dela, Scott, que também estava no estacionamento, foi multado em 2.500 dólares australianos por não prestar socorros à cadela e não pode ter pets por três anos.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)