Mulher é presa após se passar pela filha de 13 anos na escola

Casey Garcia, de 30 anos, queria provar que a segurança da escola da filha, uma adolescente de 13 anos, era fraca e postar a experiência em redes sociais para alertar outros pais. Para isso, ela entrou na escola vestida como a garota, com capuz, mochila e máscara facial.

No entanto, a mãe terminou presa, na última sexta-feira (4), após se passar pela filha durante quase um dia inteiro no ensino fundamental de uma escola no Texas, Estados Unidos.

Ela chegou a postar um vídeo na quinta-feira (3), mostrando que entrou tranquilamente na escola e se passou pela filha e só foi descoberta no fim do período escolar. “Estive aqui o dia todo, cara a cara com os professores”, disse. “Eu pareço um aluno do sétimo ano? Não? Impressionante", completou.

Casey se filmou caminhando pelo corredor da escola e até cumprimentando a diretora, que parece não perceber que ela é uma mulher adulta. Ela também se senta nas salas de aula, almoça em um refeitório e fala com os professores.

A mulher contou que, durante a maior parte do dia, o único problema que encontrou foi ser repreendida por um professor. Não fingir ser uma adolescente, mas por estar usando o celular. No entanto, após ser descoberta por um professor, ela se entregou ao diretor.

No dia seguinte, na sexta feira, Casey foi acusada de suspeita de invasão criminosa e adulteração de registros do governo. Ela ficou presa sob fiança de 7.908 dólares, o equivalente a mais de R$ 39 mil.

A mãe afirmou que seu objetivo era mostrar a necessidade de uma segurança mais rígida nas escolas. “Não acho que deveria ter chegado tão longe”, disse ela. “Estou lhe dizendo agora que precisamos de melhor segurança em nossas escolas - isso é o que tentei provar”, defendeu

Ela acrescentou: “Isso é sobre nossos filhos e a segurança de nossos filhos”. “Isso é tudo que estou tentando fazer é evitar outro tiroteio em massa”, finalizou a mulher.