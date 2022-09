Mulher é internada após chihuahua defecar em sua boca

A britânica Amanda Gommo, 51, viveu dias de aflição. A chihuahua da família, Belle, ficou doente e defecou acidentalmente no rosto da mulher. O incidente ocorreu quando Amanda estava cochilando com a boca aberta. "Estava tirando a soneca da tarde com Belle, como sempre faz, quando de repente sentiu algo esguichar em sua boca", disse em entrevista para o jornal local Derby Telegraph.

Três dias após o ocorrido, Amanda desenvolveu uma infecção gastrointestinal e precisou ser internada. "Foi nojento, e eu estava vomitando violentamente por horas depois. Eu simplesmente não conseguia tirar o gosto da minha boca", afirmou a britânica. Com informações do portal UOL.

Inicialmente, Amanda foi medicada com analgésicos para as cólicas estomacais, mas os sintomas pioraram progressivamente e a mulher foi levada por uma ambulância ao hospital Bristol Royal Infirmary. No local, Amanda foi mantida sob observação por três dias.

"Desde o momento em que fiquei doente até quando fui colocada no soro, não consegui comer nada. As cãibras ficaram cada vez piores até que eu pude senti-las por todo o meu corpo - até nas minhas pernas. Eu estava tão desidratada por estar doente e com diarreia que meus rins encolheram para metade do tamanho", finalizou.

