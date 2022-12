Mulher é demitida após jogar água em moradora de rua em dia congelante nos EUA; veja

Uma funcionária de uma loja de conveniência em Louisiana, nos Estados Unidos, foi demitida após jogar água numa moradora de rua que estava ao lado do estabelecimento no último fim de semana, quando foi celebrado o Natal. O momento foi filmado e compartilhado nas redes sociais, gerando muita revolta, principalmente porque os termômetros marcavam 3 graus negativos.

"Saia! Não vou dizer novamente. Saia! Vaza daqui", diz a então funcionária Triple S Food Mart, em Baton Rouge, para a mulher sentada no chão do estacionamento, encostada na parede da loja.

O New York Post afirmou que a moradora de rua que aparece nas imagens foi encaminhada aos serviços competentes para receber atendimento. A mulher que aparece jogando água foi a responsável por compartilhar a filmagem. Ela foi identificada e alegou que as pessoas em situação de rua sentadas do lado de fora da loja costumam usar drogas e assediar os clientes.

No entanto, o proprietário, Abdullah Mufahi, afirmou que a atitude adotada pela ex-funcionária não é a forma correta de lidar com aquela situação, informou o canal WAFB. A histórica nevasca que atingiu os EUA no último fim de semana resultou na morte de 59 pessoas.

