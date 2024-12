Mulher é condenada a prisão perpetua após deixar marido preso em mala até a morte

Uma mulher, identificada como Sarah Boone, de 47 anos, foi condenada à prisão perpétua na última segunda-feira (2), por homicídio de segundo grau após colocar seu namorado, Jorge Torres Jr., de 42 anos, dentro de uma mala e deixá-lo morrer sufocado. O incidente ocorreu em fevereiro de 2020, quando o casal estava em sua casa em Winter Park, na Flórida, Estados Unidos, onde havia consumido álcool e brincado de esconde-esconde. Segundo Boone, Torres entrou voluntariamente na mala durante a brincadeira.

Após fechar o zíper da mala, Boone gravou dois vídeos em que Torres pedia para ser libertado e afirmava que não conseguia respirar. Durante seu julgamento, ela alegou que não tinha intenção de matar e que estava se defendendo de abusos anteriores cometidos pelo ex-marido. No entanto, os promotores apresentaram evidências contraditórias, incluindo os vídeos que mostravam Boone zombando dele enquanto ele implorava para sair.

Confira o vídeo:

Nas imagens feitas por celular, uma mulher (que não aparece) é ouvida rindo enquanto o homem implora por ajuda.

Os familiares de Torres foram ouvidos durante a audiência de sentença. A mãe da vítima, Blanca Torres, disse que Boone "não apenas matou meu filho, mas também um pai, um irmão e um tio". Ela lamentou a perda e completou: "Às vezes, quando olho pela janela, fico esperando que ele chegue e diga: 'Mãe, eu te amo'".

Boone e sua defesa argumentaram que ela sofria de "síndrome do cônjuge espancado" e tinha medo de Torres. A mulher afirmou que ele a agrediu fisicamente no passado. Durante o julgamento, Boone admitiu que respondeu aos apelos de Torres com frases como "A culpa é sua" e "Isso é o que você faz quando me estrangula".

Após uma investigação mais aprofundada, a polícia descobriu que Torres tinha ferimentos adicionais nas costas, cabeça e rosto. Quando acordou na manhã seguinte, Boone encontrou o namorado inconsciente na mala e chamou a polícia. A autópsia confirmou a causa da morte como sufocação.

Boone foi condenada após um julgamento de dez dias e agora enfrenta uma sentença de prisão perpétua. A defesa expressou descontentamento com o veredicto e afirmou que ela estava em estado de choque após a decisão do júri.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)