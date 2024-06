Mulher é atacada por lobos em zoológico na França

Uma mulher de 37 anos ficou gravemente ferida neste domingo (23) após ser atacada por três lobos no zoológico de Thoiry, na região parisiense, em uma área designada exclusivamente para circulação de veículos, como informou o Ministério Público de Versalhes. Segundo relatos preliminares, a vítima havia passado a noite com sua família em um hotel dentro do parque e saiu para fazer exercícios quando ocorreu o incidente.

"Acredita-se que ela tenha entrado na zona de safari, que é normalmente reservada apenas para tráfego de automóveis. Foi lá que ela foi atacada por três lobos", detalhou a procuradora Maryvonne Caillibotte. A mulher sofreu ferimentos no pescoço, na panturrilha e nas costas.

A vítima foi prontamente socorrida e levada a um hospital em estado crítico. A procuradora mencionou que ainda não está claro se houve algum erro por parte da própria vítima ou se a demarcação do local não estava adequada. "Os socorristas intervieram muito rapidamente. Os animais foram contidos e depois reintegrados", completou Caillibotte.

Uma fonte próxima ao caso sugeriu inicialmente que a vítima teria "penetrado em um recinto", ultrapassando dois sistemas de segurança: uma vala e um dispositivo elétrico destinado a impedir a saída dos animais. Uma investigação por lesão involuntária foi aberta.

O zoológico de Thoiry, localizado ao lado do castelo homônimo, foi inaugurado em 1968 pelo Conde de La Panouse, proprietário do castelo e criador do primeiro safari da França. Inicialmente estabelecido como uma forma de angariar fundos para a manutenção da propriedade, o zoológico foi posteriormente adquirido por um grupo de investidores. Atualmente, o local abriga mais de 1.600 animais e é um dos parques de vida selvagem mais populares do país.