Mulher é atacada na web após fazer dancinha sobre assassinato do marido

Uma influenciadora digital foi atacada por internautas na web após compartilhar um vídeo em que aparece fazendo uma dancinha com uma música divertida para contar sobre como seu marido foi assassinado. Com informações do portal Metrópoles.

VEJA MAIS

Os detalhes da morte trágica do companheiro foram narrados por Jéssica Ayers na legenda do vídeo. “Oito anos atrás, um homem atirou e assassinou meu marido. Eu estava no terceiro dia de pós-parto. Hoje, onze meses depois, o homem que atirou foi condenado por homicídio culposo”, escreveu a tiktoker.

“No dia de sua sentença, eu fiz um discurso. Contei a ele a nossa história de amor. E também disse que se um dia ele se sentisse com pena de si mesmo, para se lembrar do meu rosto. Continua sendo um dos momentos de maior orgulho da minha vida”, compartilhou. Veja o vídeo:

Muitas pessoas ficaram surpresas e deixaram críticas nos comentários da publicação. “O TikTok e suas consequências foram um desastre para a raça humana”, disse uma usuária da rede social.

“Eu nunca entendi porque as pessoas dançam enquanto falam sobre tópicos tão sombrios e delicados no TikTok. Se alguém estivesse dançando a história da minha morte, eu certamente o assombraria”, declarou outra.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)