Mulher diz que amamentar o marido fortaleceu o casamento

A norte-americana Rachel Bailey, de 30 anos, disse que amamentar o marido, Alexander, fortaleceu a relação entre o casal. Segundo o site Kidspot, tudo começou em 2016 após o homem ajudar a esposa com a produção de leite excessiva. No entanto, eles perceberam que o vínculo criado pela amamentação era benéfico para o relacionamento.

“Quando meu filho mais velho, Troy, que agora tem 7 anos, estava mamando, fiz um cruzeiro com Alexander”, lembrou Rachel. “No entanto, esqueci minha bomba de tirar leite e fiquei muito abarrotada por dois dias. Eu estava com muitas dores e com medo de pegar uma infecção, então decidimos que meu marido tentaria beber o leite para me aliviar”, contou.

VEJA MAIS

Em um primeiro momento, Rachel e Alexander disseram que muita gente estranhou a decisão do casal, mas optaram por continuar mesmo assim. Eles, então, perceberam que "tudo estava perfeitamente bem”.

Sabor diferente, mas gostoso

Apesar do gosto diferente do leite normal, Rachel entendia que estava dando muitos nutrientes ao marido, além de pensar que prática era um momento de qualidade do casal.

“Percebemos que não havia nada de errado em eu amamentá-lo e que seria realmente bom para ele, já que é muito nutritivo”, revelou. Ela, então, continuou: “Ele não ficou resfriado por dois anos depois que começou a beber meu leite e muitas pessoas disseram que sua pele também estava muito melhor. Ele acabou adorando o sabor do meu leite materno e agora até prefere ao leite de vaca.”

Hábito

O que começou como uma ajuda agora liga emocionalmente Rachel e Alexander. “Adoro amamentá-lo, porque isso permite que a gente passe bons momentos juntos. Definitivamente, foi algo que nos aproximou como casal”, pontuou.

Residente do estado da Flórida, nos Estados Unidos, Rachel é mãe de três filhos. Ao engravidar novamente, pela segunda e terceira vez, dos filhos mais novos, Aria, 6, e Matthew, 2, ela voltou a amamentar o marido durante as refeições do dia.

Mesmo amamentando o marido, Rachel garante que os filhos são alimentados primeiro, deixando somente o restante do leite para Alexander. “É um assunto meio tabu, mas queríamos compartilhar isso porque não achamos que é algo ruim e não temos vergonha. Foi um alívio instantâneo quando Alexander me ajudou e isso me impediu de sentir dor”, afirmou.

Rachel disse ainda que se sente muito feliz pela prática, que, segundo ela, é especial tanto para o marido quanto para o casal em si. "Alexander sentiu muito mais energia quando passou a beber meu leite. Foi realmente especial e nos aproximou mais do que nunca”, acrescentou.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)