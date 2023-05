Mulher flagra amiga amamentando o seu bebê; confira os riscos da 'amamentação cruzada'

Uma influenciadora digital da Malásia veio a público comentar um fato de ter flagrado uma amiga amamentando seu bebê sem sua permissão. O caso viralizou no mundo. A mãe comentou o assunto pelas redes sociais. "Eu estava ocupada e pedi para ela me ajudar com Haider. Quando vi, ela estava dando de mamar para ele".

Mas quais os riscos de amamentar o filho de outra pessoa?

Dar de mamar ao filho de outra pessoa é uma prática desaconselhável, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Isso porque, a "amamentação cruzada" pode transferir doenças infectocontagiosas, como o HIV, especialmente para as crianças. A SBP ainda alertou em campanhas televisivas. "Toda a população deve apoiar as mães que amamentam. No entanto, é importante evitar a disseminação de práticas não recomendadas, como a amamentação cruzada, que podem gerar confusão e causar problemas graves".

VEJA MAIS

Vale ressaltar que existem casos em que os bebês recebem leite de outra mulher, desde que seja proveniente de doação para um banco de leite humano. Nesses casos, o leite passa por um tratamento adequado para garantir que não haja risco de transmissão de doenças.

Outro ponto que às vezes preocupa as mães é a crença de que seu leite é "fraco", o que é uma informação equivocada. "A amamentação deve ser incentivada, pois é o único processo natural que proporciona acesso a um alimento completo e mais adequado para as crianças. Portanto, deve ser oferecido exclusivamente nos primeiros seis meses e pode ser complementado a partir desse período", recomenda a SBP.