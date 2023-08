Mulher descobre que homem estava vivendo há meses debaixo de sua casa; vídeo

Após ouvir um barulho estranho vindo debaixo de sua casa, uma mulher descobriu que um homem estava morando lá há meses. Ashley Guardino, que vive na Califórnia (EUA), publicou um vídeo no TIkTok em que mostra o exato momento do homem saindo de um buraco do lado de fora da casa. Veja o vídeo:

Na gravação compartilhada no último domingo (13) na rede social chinesa, onde já acumula mais de 7,6 milhões de visualizações, a mulher inicia contando que viu um braço saindo de buraco do lado de fora da casa e decidiu investigar.

“Estou parada na porta da frente, só observando, quando vejo uma grama se movendo. A p*rra de um braço saiu do buraco e está tateando o chão”, revela a americana.

“Há um homem morando aqui há meses. Vivendo debaixo da minha casa. É assustador ver a p*rra de um braço saindo do buraco e tateando na lateral da casa”, completa.

Em seguida, as imagens mostram agentes policias observando o buraco e, em seguida, de armas em punho, exigindo que o homem saia do local onde se escondia.

O homem é retirado pelas autoridades e levado à viatura. Porém, a descoberta não para por aí. Em um segundo vídeo, Ashley mostra que encontrou também um gato filhote preto debaixo de sua casa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)