Influencer usa IA para clonar voz de namorado e descobre chifre por ligação

A influencer americana Mia Dio voltou a viralizar na internet ao usar a inteligência artificial (IA) para clonar a voz do namorado e descobrir uma suposta traição. Ela compartilhou o passo a passo do procedimento, além da revelação, no Tik Tok. O vídeo acumula mais de 316 mil visualizações.

Mia inicia o conteúdo detalhado como irá funcionar o plano para pegar o companheiro na “pulada de cerca”. Ela diz que vai ligar para o melhor amigo do namorado e perguntar se o rapaz teria mentido ao dizer que não ficou com ninguém durante uma saída com os colegas.

“Vou clonar com IA a voz do meu namorado, ligar para o melhor amigo dele e descobrir se ele mentiu para mim sobre o que estava fazendo ontem à noite. Meu namorado está agindo de um jeito muito estranho”, explicou.

Em seguida, ela mostra como consegue clonar a voz do namorado para conseguir colocar o plano em prática. “Eu abri um software de clonagem e transferi mensagens de voz que ele havia me deixado. Digitei um script do que eu queria que ele dissesse ao amigo dele. Aí está o projeto”, acrescentou.

Mia liga para o amigo e o rapaz, acreditando que estava falando com o amigo, responde sobre o ocorrido. Assim, a traição é descoberta e o vídeo se encerra.

Apesar da história ter ganhado grande repercussão nas redes sociais, de acordo com publicação feita pelo Daily Mail, tudo não passou de uma brincadeira de Mia. Ela disse ao site que tanto o namorado quanto o amigo estavam cientes do plano. A ideia da influencer era compartilhar o truque para qualquer um que não tivesse certeza sobre comportamento do companheiro.