Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, assume que foi traída quando estava doente: 'Veio um adultério'

Um vídeo de Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando, testemunhando sobre a relação do casal, ganhou a web no fim desta semana. As imagens são da última quarta-feira (19), quando a influenciadora estava na pré-conferência cristã ‘Ouse Sonhar’, da Igreja do Nazareno Central de Campinas.

Na ocasião, Biah Rodrigues deu um testemunho sobre perdão e contou para uma multidão de mulheres, sobre um momento delicado que passou no seu casamento: “Veio um adultério, que chegou num momento muito difícil pra mim. Onde eu estava debilitada e vulnerável, numa situação de saúde. Gente, eu falo disso com amor e curada. E eu falo com propriedade que o verdadeiro perdão foi liberado e lançado no mar do esquecimento.”

Biah relatou o momento com a voz embargada.

A traição ocorreu em 2020. O casamento da influenciadora com Sorocaba quase terminou por isso. Na ocasião, o caso até ganhou mídia, quando foi divulgado que o sertanejo estava trocando mensagens com Pietra Juliatti, uma estudante de arquitetura e urbanismo. E de acordo com a colunista Fábia Oliveira, o teor sexual predominava nas conversas entre os dois e a estudante teria até enviado um nude para o cantor sertanejo.

No mês passado, Biah deu mais uma declaração polêmica, ao revelar para um casamento ter sucesso é necessário não negligenciar o sexo ao marido e ser submissa: "Vocês pertencem um ao outro. O sexo é um presente para o casamento.”