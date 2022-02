Empresário acusa Sorocaba de manobra para não pagar dívida de R$ 20 milhões

O sertanejo Sorocaba (da dupla com Fernando) perdeu um processo judicial em que o ex-empresário dele, Paulo Pissoloto, cobra R$ 20 milhões de multa rescisória pelo fato do cantor ter rompido o contrato de trabalho unilateralmente.

Na última quinta-feira, 17, a justiça do Paraná decidiu o caso em última instância, porém, Pissoloto não sabe como vai receber, pois ele afirma que o cantor teria tirado todos os bens do nome dele para evitar a execução da dívida.

“Depois de praticamente 12 anos, a justiça foi feita. Fiquei sabendo da decisão pelo meu advogado, em publicação pelo Diário Oficial. Foi decidido em última instância”, disse Pissoloto ao R7.

“A Justiça fez buscas em carros, aviões, embarcações, imóveis, nas contas-correntes e poupança, aplicações, ações… E o Fernando Fakri de Assis, que é o Sorocaba, não tem nenhum real no nome dele. Com tudo que tem, ele colocou os bens dele no nome de amigos e parentes. Aí, a gente já vê a índole e o que ele está tramando, porque ele já sabia o que devia realmente. Ele devia o valor, mas estava correndo de pagar a multa contratual”, afirmou.