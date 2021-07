Mulher com maior boca do mundo entra para o Guinness

A fama começou pelo TikTok, após viralizar com a “maior boca do mundo”. A norte-americana Samantha Ramsdell foi reconhecida pelo Guinness World Records - livro dos recordes-, por ser a dona de uma boca que mede 6,5 centímetros quando está aberta.

Ramsdell tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e ficou famosa no ano passado com seus vídeos engraçados.

Em um vídeo de comemoração, Ramsdell escreveu: “Transformando minha maior falha/insegurança em meu maior triunfo”. A norte-americana também aconselhou todos que possuem características únicas. “Se eu tivesse um conselho para alguém que tem uma grande parte do corpo, ou algo realmente único, e eles quisessem ir para o título do Guinness World Records, eu diria que faça! Faça isso com orgulho e torne-o seu maior patrimônio. É o seu superpoder, é o que o torna especial e diferente de todos os outros que estão por aí”.