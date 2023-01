Mulher com a 'barba mais longa do mundo' vive em 'politribo' e se relaciona com seis homens

Uma mulher que alega ter a barba mais longa do mundo disse que vive a melhor fase da vida. Atualmente, Jessica Czerwinski, de 37 anos, é casada com Paul, um fuzileiro da reserva, de 71 anos, mas vive em uma "politribo" nos Estados Unidos, onde mantém relacionamentos com outros cinco homens. Com informações do Extra.

Ela tem uma barba de 38,1cm de comprimento, de acordo com a própria medição. O recorde mundial registrado no Guinness Book pertence a Vivian Wheeler, que tem 25,5cm de barba. Para a norte-americana, o reconhecimento da sua marca é "questão de tempo".

A politribo onde Jessica pratica a poligamia é um núcleo de vários relacionamentos poliamorosos e tem como patriarca o próprio marido da mulher, Paul.

"Tenho um maravilhoso casamento aberto, com um pequeno grupo das melhores pessoas", declarou a americana, segundo o "Daily Star".

"O apoio e o amor que temos um pelo outro são sobre respeito mútuo", completou ela.

Excesso de pelos faciais é causado por problemas de saúde

Jessica sofre de síndrome dos ovários policísticos (distúrbio hormonal) e fibromialgia (uma doença autoimune que provoca dor generalizada e cansaço extremo e afeta o cérebro).

"Sempre tive problemas de saúde, mas só agora descobriram que estão todos relacionados", comentou ela, que admite que, anos atrás, era difícil aceitar os pelos faciais.

