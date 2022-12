Trisal convida quarta integrante para viagem e viraliza na web: 'Quem está a fim?'

Um trisal composto por Jimmy Silva, de 34 anos, ChaCha Va Voom, de 32, e Summer Peltier, de 28 anos, viralizou nas redes sociais na última semana após fazer um post convidando uma quarta integrante para sair de férias com os três pela Tailândia.

"Estamos tão ansiosos para levar alguém divertido conosco para a Tailândia! Quem está a fim? Planejando nossa viagem", escreveu o trisal no Instagram, atiçando possíveis interessados. "Eu iria com vocês. Nos divertimos muito!", se animou uma. "Seria um sonho ir com vocês. Já estou com meu passaporte", alegou outra. Veja:

Jimmy, ChaCha e Summer passaram a fazer sucesso nas redes sociais após criarem um perfil para compartilhar a rotina de trisal. O relacionamento a três começou quando Jimmy e Chacha, que é bissexual, decidiram abrir a relação e adicionar mais uma pessoa. Juntos há mais de uma década, os dois se conheceram na escola, e começaram a namorar no fim da adolescência.

Não demorou muito para o casal conhecer Summer e iniciar um relacionamento de longa data com a parceira. Em 2020, o trio subiu no altar em um cerimônia luxuosa transmitida ao vivo para os seus seguidores. Já em junho de 2021, ChaCha deu à luz ao primeiro filho da relação. Um ano depois, em julho de 2022, foi a vez de Summer virar a mamãe do trisal.

Poliamor

O poliamor é uma prática baseada no princípio da não monogamia, quando existe a possibilidade de estabelecer várias relações sexuais e amorosas, com concordância de todos os envolvindos, que vem ganhando cada vez mais popularidade no mundo a fora. Atualmente, vários trisais buscam compartilhar suas rotinas para deixar de lado o imaginário de fetiche envolvendo uma relação a três.

