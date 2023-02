Mulher apresenta outras duas esposas para o marido e afirma: 'Demais para lidar na cama'

Nick Davis, um estadunidense insaciável, tem uma vida amorosa nada convencional. Desempregado, ele divide seu tempo entre cuidar de sua esposa April e de seu filho, além de manter relacionamentos com outras duas mulheres, Jennifer e Danielle. O relacionamento poliamoroso tem o consentimento da esposa principal, April.

April diz que ter outras mulheres no relacionamento é a forma de atender às necessidades de Nick na cama e em geral, já que ele é exige muito. "Nick é demais para lidar na cama. Nick é demais para lidar em geral com sua personalidade. É bom poder ajudar", contou ela em um programa de TV.

Segundo a esposa "titular", April, uma outra mulher entrou no relacionamento do casal após nove anos de casamento, com a chegada de Jennifer, de 25 anos.

Foi a própria April que a apresentou ao marido. "Ficou evidente para mim que ela era uma ótima pessoa, havia muito intelecto naquele grande cérebro dela e eu sabia que Nick a acharia atraente", declarou.

Danielle, de 22 anos, foi a que chegou por último. Recentemente, o quarteto realizou um casamento coletivo informal para solidificar a união. "Ter três esposas, sabendo que todos solidificamos a nossa união, é simplesmente inacreditável. Sinto que estou apenas vivendo um sonho que se tornou realidade", disse Nick.

Nick afirma que não conseguiria satisfazer o seu desejo sexual em um relacionamento monogâmico. "Seria difícil tentar satisfazer meu desejo sexual com um relacionamento monogâmico. É muita pressão para um indivíduo. Uma pessoa só aguenta um certo limite", confessou.

A notícia mais recente da família Davis, que compartilha o dia-a-dia nas redes sociais é de que Danielle, a mais nova esposa de Nick, teve um filho com ele. "Sinceramente, nunca pensei que poderia ser tão feliz. Eu não achava que felicidade como essa existisse até que encontrei um amor como esse", disse a terceira esposa.