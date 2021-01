Motorista invade pista de pouso de aeroporto e vai em direção a avião

Supostamente sob a influência de drogas, um motorista entrou com seu carro na pista de pouso e decolagem do aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, na Tailândia, e dirigiu em direção de um avião que havia acabado de pousar. O incidente foi filmado por funcionários do local e divulgado nas redes sociais na última quinta-feira (14).

O homem foi escoltado para fora da pista por funcionários do aeroporto após a invasão.

O motorista foi identificado como Prathipat Masakul. Ele foi detido pela polícia do aeroporto e alegou que havia "tomado o caminho errado".

Ele deve responder por invasão em áreas restritas, posse e consumo ilegal de drogas, além de direção sob a influência de metanfetamina.

As autoridades do aeroporto tailandês buscam descobrir como o motorista passou pela segurança e entrou na pista.