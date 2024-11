Motorista invade centro esportivo e mata 35 pessoas na China; mais de 40 feridos são hospitalizados

Na noite da última segunda-feira (11), um homem de 62 anos, insatisfeito com o acordo de divórcio com sua ex-esposa, invadiu um centro esportivo e atropelou dezenas de pessoas que faziam atividades físicas na cidade de Zhuhai, no sul da China. Ao menos 35 pessoas foram mortas e outras 43 ficaram feridas, sendo levadas para hospitais da região.

O motorista, identificado como autor do ataque, foi encontrado dentro do carro segurando uma faca e tentando se ferir após o atropelamento em massa. Ele foi detido e levado ao hospital com ferimentos graves no pescoço e permanece inconsciente.

A polícia local confirmou que o atropelamento foi intencional e motivado por descontentamento do homem com a divisão de bens no processo de divórcio. Após o ataque, o motorista tentou fugir, mas foi interceptado pelas autoridades, que também encontraram uma faca no interior do veículo.

Diante da tragédia, o presidente chinês Xi Jinping exigiu uma resposta rápida e apoio total às vítimas e suas famílias. Em nota oficial, o governo chinês declarou: “O presidente Xi Jinping pediu esforços totais para tratar as pessoas feridas em um acidente de carro na segunda-feira na cidade de Zhuhai, na província de Guangdong.”

O ataque gerou grande comoção na China e destacou a necessidade de suporte psicológico e social para evitar que disputas pessoais escalem para atos de violência pública.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)