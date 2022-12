Motorista funerário morre enquanto transportava quatro caixões

Um motorista de uma agência funerária, de 65 anos, morreu enquanto transportava quatro caixões com cadáveres, na última quinta-feira (21), na Alemanha. Segundo as informações do jornal local Bild, o homem sofreu um ataque cardíaco e morreu ao volante.

Os socorristas precisaram quebrar a janela da porta do passageiro para tentar salvar a vítima, que estava inconsciente. Apesar dos esforços, o motorista morreu no local.

Devido às circunstâncias, outros agentes funerários precisaram ser acionados para lidar com os, então, cinco falecidos. Os quatro caixões foram danificados durante o acidente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)