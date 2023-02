Mortos em terremoto na Turquia e Síria chegam a 3,7 mil

O forte terremoto que atingiu o sul da Turquia e o noroeste da Síria, na manhã desta segunda-feira (6), já totaliza mais de 3,7 mil mortos nos dois países, segundo informações da rede de comunicações Al Jazeera. O tremor mais forte, que alcançou 7,8 graus na escala Richter e ocorreu nas primeiras horas do dia, foi o pior já registrado na Turquia neste século. O frio e a chuva na região complicam ainda mais a situação dos milhares de feridos e desabrigados, além de afetar os esforços para encontrar sobreviventes. Com informações do portal Metrópoles.

Ao primeiro tremor seguiram-se outros, menores ao longo do dia, sendo que no início da tarde, outro grande abalo sísmico, de magnitude 7,7 voltou a deixar a região em alerta máximo. A força deste segundo terremoto derrubou mais prédios e foi sentido em toda a região, colocando em risco as equipes de resgate. Os abalos derrubaram prédios residenciais inteiros em cidades turcas e causaram devastação também para milhões de sírios deslocados por 11 anos de guerra civil no país.

O último terremoto de grandes proporções ocorrido na Turquia foi em 1999, quando um tremor de magnitude semelhante devastou a região do Mar de Mármara, perto de Istambul, matando mais de 17 mil pessoas. De acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres do País, até o momento o número de mortos chega a 2.316 e o de feridos chega a 13 mil. Os serviços de emergência relatam que 7.340 pessoas foram resgatadas.

A precariedade das conexões de internet e os danos ocasionados pelo terremoto nas estradas que ligam algumas das cidades mais atingidas ao sul da Turquia dificultam os esforços para avaliar e lidar com o impacto. O presidente turco, Tayyip Erdogan, classificou o terremoto de hoje como um desastre histórico e o pior terremoto a atingir o país desde 1939, mas disse que as autoridades estão fazendo tudo o que podem.

Na Síria, pelo menos 1.444 pessoas morreram, segundo dados do governo de Damasco, e outras 3,5 mil estão entre as vítimas socorridas e encaminhadas a hospitais. O presidente Bashar al-Assad convocou uma reunião de emergência para revisar os danos e discutir os próximos passos.

A previsão é que as temperaturas em algumas áreas caiam para quase zero durante a noite, o que deve piorar bastante as condições para as pessoas presas sob os escombros ou desabrigadas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto da madrugada ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros. A região atravessa falhas sísmicas e é considerada uma das zonas de terremotos mais ativas do mundo. Foram 40 réplicas após o tremor inicial, somente nas 12 horas iniciais.