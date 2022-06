Morte de ex-princesa do Catar é cercada de polêmicas

A morte da ex-princesa do Catar, Kasia Gallanio, segue cercada de mistérios e polêmicas. A ex-integrante da família real do Catar foi encontrada morta no seu quarto na madrugada deste domingo (29), na Espanha.



Kasia tinha 45 anos e morava sozinha. O corpo dela foi achado depois que uma de suas filhas acionou a polícia por não conseguir contato com a mãe.

A suspeita inicial é de que Kasia tenha morrido por overdose de drogas, mas ainda não há confirmação da perícia. Não havia sinais de violência no local nem no corpo da ex-princesa.



Família real e acusações de abuso sexual



Kasia é ex-mulher do tio de Tamim Bin Hamad Al Thani, atual emir do Catar. Os dois tiveram três filhas, duas delas gêmeas, hoje com 17 anos, e a caçula, de 15.



Ela acusava o ex-marido de abuso sexual contra as filhas, o que teria motivado a separação. Os dois brigavam na justiça pela guarda das meninas desde 2012.



Uma das filhas de Kasia também acusou o pai de abuso sexual. Segundo ela, as agressões sexuais ocorreram quando ela tinha entre 9 e 15 anos.