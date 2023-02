Morre um dos meninos do time de futebol resgatado de caverna inundada na Tailândia em 2018

O jovem Duangpetch Promthep, que era um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia no ano de 2018, morreu no Reino Unido, onde morava atualmente. Segundo as primeiras informações, a morte ocorreu por conta de uma lesão na cabeça, mas a causa ainda não foi confirmada oficialmente. Amigos contaram à imprensa britânica que ele foi encontrado desacordado em seu quarto.

Promthep era capital do time de time de futebol tailandês Wild Boars (Moo Pa em tailandês), que se aventurou na caverna de Tham Luang em 23 de junho de 2018. Na ocasião, a entrada da caverna ficou submersa por causa das chuvas intensas e o grupo ficou preso no local. Foi organizado um enorme esquema de resgate para salvar os meninos, que tinham entre 11 e 16 anos, e o treinador do time.

As equipes de resgate conseguiram tirar o grupo da caverna duas semanas depois, após três dias de operação que que envolveu quase 100 mergulhadores tailandeses e estrangeiros.

Quando ficou preso na caverna com seus companheiros de time, Duangpetch Promthep tinha 13 anos. Atualmente com 17 anos, o adolescente estudava em uma academia de futebol de Londres.