Morre Traute Lafrenz, de 103 anos, última sobrevivente de grupo antinazista alemão

A Fundação do Rosa Branca anunciou nesta quinta-feira (9) que Traute Lafrenz, última sobrevivente do grupo antinazista, faleceu aos 103 anos. De acordo com a nota divulgada pela Fundação, Traute Lafrenz-Page completaria 104 anos em maio. A morte ocorreu em 6 de março, na Carolina do Sul.

A organização pacifista publicava jornais críticos ao regime de Hitler. Durante sua juventude como estudante de medicina, Traute Lafrenz esteve próxima de Hans Scholl, um dos fundadores do grupo, assim como a irmã dele Sophie Scholl. Eles eram estudantes pacifistas em Munique e difundiam panfletos contrários ao III Reich.

Em 18 de fevereiro de 1943, Traute Lafrenz informou às famílias sobre as detenções de Sophie e Hans Scholl, além do amigo deles, Christoph Probst. Os três jovens foram condenados à morte em um processo célere e executados no fim de fevereiro de 1943.

Traute Lafrenz também foi detida pela Gestapo e condenada a um ano de prisão por "cumplicidade". Após a guerra, ela emigrou para os Estados Unidos, onde concluiu seus estudos de medicina.

Hans e Sophie Scholl se tornaram conhecidos na Alemanha por sua coragem e pelo tratamento cruel recebido do regime nazista. Atualmente, muitas instituições de ensino em todo o país levam seus nomes.