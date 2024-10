Morre Sammy Basso, pessoa com maior envelhecimento prematuro do mundo, aos 28 anos

Sammy Basso, a pessoa com envelhecimento prematuro mais longevo do mundo, morreu no último sábado (5) aos 28 anos, informou a família do italiano, que vivia com a rara Síndrome de Hutchinson-Gilford. (Com informações do G1)

Também chamada de progéria, a condição causa um envelhecimento precoce e afeta o desenvolvimento das células do corpo, que envelhecem e morrem muito mais rápido - cerca de sete vezes em relação à taxa normal.

Basso estava jantando com a família em um restaurante em Treviso, no norte da Itália, quando se sentiu mal e morreu. A informação foi divulgada pela agência de notícias Ansa.

Ele nasceu em 1º de dezembro de 1995 em Thiene, uma comuna italiana da região do Vêneto, também ao norte do país. Sammy Basso se formou em Ciências Naturais pela Universidade de Pádua em 2018, com uma tese sobre terapias para retardar a progressão da doença.

A progéria não afeta as condições mentais. Segundo a Fiocruz, a morte precoce é causada principalmente por aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura e cálcio nas paredes das artérias.

Embora remédios para doenças cardiovasculares e para fortificar os ossos sejam usados, a doença não tem cura.

O italiano fundou a Associação Italiana de Progéria Sammy Basso (Aiprosab) e também recebeu o Prêmio de Jornalismo Paolo Rizzi em Veneza, que reconheceu a coragem e resiliência do paciente.

Apesar das dificuldades, a família de Basso agradeceu pelo tempo compartilhado com ele, ressaltando que o italiano ensinou a todos a viver a vida com intensidade.

Nas últimas entrevistas, Sammy Basso destacou a importância de agir e não "precisar ser perfeito", afirmando que "o importante é fazer, e nunca é tarde para realizar algo".