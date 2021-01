Morre Médico do papa Francisco por complicações da covid-19

A covid-19 fez mais uma vítima. Desta vez, o médico pessoal do papa Francisco, Fabrizio Soccorsi, foi quem morreu por complicações da doença. Ele tinha 78 anos e foi internado por conta de uma "patologia oncológica" - doença relacionada a tumor ou câncer que o Vaticano não detalhou -, mas contraiu o novo coronavírus no hospital e não resistiu. As informações são do Vaticano News.

Formado em medicina pela Universidade La Sapienza, Soccorsi trabalhava para o papa desde 2015 e atuou como consultor da Diretoria de Saúde e Higiene do Vaticano, além de especialista do conselho médico da Congregação das Causas dos Santos. Não se sabe quando foi a última vez que Soccorsi esteve com Francisco.

Vacinação

A vacinação contra a Covid-19 no Vaticano deve começar nos próximos dias. A prioridade será dada ao "pessoal de saúde e segurança, idosos e pessoal em contato mais frequente com o público". Não se sabe, ainda, quando exatamente o papa Francisco, aos 84 anos, receberá o imunizante.

Na vizinha Itália, a vacinação já começou. Estima-se que mais de 500 mil pessoas já tenham recebido a primeira dose da vacina.

Perfil do médico

Nascido em 2 de fevereiro de 1942, em Roma, Soccorsi formou-se em medicina e cirurgia na Universidade “La Sapienza” em 1968 e, após ter obtido no ano seguinte a qualificação para exercer a profissão, desenvolveu uma ampla atividade, no âmbito médico e de ensino, até os cargos de chefe do Departamento de Hepatologia e diretor do Departamento de Doenças Hepáticas, aparelho digestivo e nutrição e do Departamento de Medicina interna e especializada do Hospital São Camilo Forlanini de Roma.

Ensinou imunologia na escola médica hospitalar de Roma e da Região do Lácio, deu cursos de atualização em patologias do fígado no hospital São Camilo e ocupou a cadeira de medicina clínica e farmacologia na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade “La Sapienza”. Também desenvolveu várias colaborações e consultorias no setor público, com mais de uma centena de publicações e contribuições científicas. Ele também foi consultor da Diretoria de Saúde e Higiene do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano e especialista do conselho médico da Congregação das Causas dos Santos.

Em junho de 2017, foi profundamente afetado pela morte de sua filha Cristiana, que morreu prematuramente após uma longa doença. Com delicadeza o Papa Francisco, no santuário de Fátima, onde tinha ido alguns dias antes da morte, o quis ao seu lado no momento de colocar dois buquês de rosas brancas diante da imagem de Maria.