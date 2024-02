Morre Hirotake Yano, fundador da loja japonesa Daiso, aos 80 anos

Morre o fundador da loja varejista japonesa Daiso, Hirotake Yano, aos 80 anos. Segundo comunicado oficial da empresa, divulgado nesta segunda-feira (19), o empresário sofreu complicações de insuficiência cardíaca na cidade de Hiroshima, no dia 12 de fevereiro. Um funeral reservado foi conduzido pelos membros próximos da família para prestar as últimas homenagens ao empreendedor.

Hirotake Yano é considerado o pioneiro do modelo de negócios "dollar-shop", que mudou a forma como os consumidores percebem o valor dos produtos. A Daiso Japan, onde os itens são vendidos a preços acessíveis, segue o conceito de "tudo por um dólar". No Brasil, esse modelo de negócio é popularmente conhecido como loja de R$ 1,99.

O empresário deixa um patrimônio líquido avaliado em cerca de US$ 1,9 bilhão, conforme o Bloomberg Billionaires Index.

Atualmente, a Daiso conta com mais de 6.338 lojas espalhadas por 29 países, incluindo Estados Unidos, México, Singapura e Nova Zelândia. No Japão, país de origem da empresa, são mais de 4.042 unidades. A inauguração da primeira loja em Belém, em janeiro deste ano, marcou a entrada da loja na região Norte do Brasil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)