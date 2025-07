Hamas aceita proposta dos EUA para cessar-fogo em Gaza

O Hamas afirmou nesta sexta-feira, 4, que aceitou a proposta mediada pelos Estados Unidos para um cessar-fogo de 60 dias na Faixa de Gaza.

"O movimento entregou a resposta aos irmãos mediadores, que foi caracterizada pela positividade, e estamos prontos com toda seriedade para entrar imediatamente em uma rodada de negociações sobre o mecanismo de implementação deste quadro", escreveu o Hamas em seu canal oficial do Telegram.

No começo da semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que Israel concordou também com as condições necessárias para concluir um cessar-fogo.