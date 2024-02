Morre o empresário Abilio Diniz, antigo dono do Pão de Açúcar, aos 87 anos

O empresário Abilio Diniz, o antigo dono do Pão de Açúcar, morreu aos 87 anos em São Paulo. A notícia do falecimento de um dos empresários mais influentes do Brasil nas últimas quadro décadas começou a ser divulgada pela imprensa na noite deste domingo (18). Diniz estava internado há mais de duas semanas no Hospital Albert Einstein com pneumonia. Ao longo deste todo período de internação, ele esteve na UTI do hospital.

As informações iniciais são de que Abílio estava de férias em janeiro em Aspen, nos Estados Unidos, se recuperando de duas cirurgias no joelho. Lá, ele começou sentir-se mal e retornou ao Brasil às pressas em um avião adaptado com UTI.

“É com extremo pesar que a família Diniz informa o falecimento de Abilio Diniz aos 87 anos neste domingo, 18 de fevereiro de 2024, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. O empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, e irá ao encontro do seu filho João Paulo, falecido em 2022. Desde já, a família agradece a todas as mensagens de apoio e carinho”, informou a família em nota.

O empresário era pai de seis filhos, quatro deles do primeiro casamento e os dois mais novos com a atual esposa. Em 2022, Abilio perdeu o filho João Paulo Diniz, morto após um infarto aos 58 anos.

Trajetória

Abilio foi, durante quase seis décadas, presidente do grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai. Após uma disputada judicial com seu sócio, o Casino, vendeu a sua participação na empresa em 2012, mas nunca deixou o varejo de supermercado. Anos depois, tornou-se sócio do Carrefour, onde ocupou a vice-presidência do conselho de administração do Carrefour Brasil e integra o board do Carrefour mundial, onde era um dos maiores acionistas.