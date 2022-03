Moradores de Irpin deixam a cidade rumo a Kiev

Para fugir dos constantes bombardeios russos, moradores de Irpin deixaram a cidade, neste sábado (12), em direção à capital Ucraniana, Kiev. Irpin e Bucha estão sofrendo duramente com bombardeios seguidos, há mais de uma semana.

Situação em Kiev

O serviço de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou neste sábado, 12, a informação de que o exército da Rússia está a 25 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia. Com isso, o plano de evacuação em Kiev e em seus arredores ficou comprometido.