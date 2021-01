Morador reforma casa e encontra ossos de bebê em parede

Uma reforma teve um desfecho macabro quando moradores de uma casa encontraram restos mortais de um bebê em uma das paredes do imóvel. A descoberta aconteceu no último sábado (2), na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Os ossos do bebê, que era um recém-nascido, foram encaminhados para um centro de antropologia forense.

As autoridades ainda não descobriram precisamente há quanto tempo o bebê morreu ou quando seus restos foram fundidos ao cimento da parede. O legista do condado de Spartanburg, Rusty Clevenger, adianta que a ossada possivelmente não é recente. "Com base em nossas informações limitadas, acredita-se que os restos mortais tenham sido ocultados por um longo período de tempo", explicou.

Um antropólogo e investigadores locais estão trabalhando para descobrir a identidade do bebê morto e desvendar os mistérios em torno da localização de seus restos.

De acordo com o legista, o trabalho deve se alongar por vários meses e uma investigação criminal será aberta, caso sejam encontrados indícios de homicídio.