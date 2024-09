Mongólia ignora mandado de prisão do TPI e recebe Putin com festa e tapete vermelho

Com festa e tapete vermelho, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido nesta terça-feira (3.09) com seu homólogo da Mongólia na capital deste país, Ulan Bator, em sua primeira visita oficial a um país membro do Tribunal Penal Internacional (TPI) desde que a corte emitiu um mandado de prisão contra ele.

Putin desembarcou na segunda-feira à noite na capital da Mongólia e foi recebido nesta terça-feira pelo presidente do país, Ukhnaagiin Khurelsukh, na imponente praça Genghis Khan, com uma grande cerimônia.

O evento teve muita pompa, com temas militares e os hinos nacionais da Rússia e da Mongólia, diante dos dois presidentes e de soldados mongóis vestidos da maneira tradicional.

A viagem de Putin é um desafio ao TPI, que em março de 2023 emitiu um mandado de prisão contra o chefe de Estado russo pela suposta deportação ilegal de crianças desde que as tropas de Moscou invadiram a Ucrânia em 2022. Kiev pediu à Mongólia, país membro do TPI, que cumpra o mandado de prisão e acusou o país asiático de "permitir que o criminoso acusado escape da justiça".

O tribunal com sede em Haia lembrou na semana passada que todos os Estados-membros têm a "obrigação" de prender as pessoas procuradas.

Na prática, no entanto, o TPI não dispõe de uma força coercitiva própria e pouco pode fazer se Ulan Bator não cumprir a sua obrigação. A Rússia não reconhece a jurisdição do TPI.

A Mongólia, um país democrático localizado entre os gigantes autoritários China e Rússia, mantém fortes laços culturais com Moscou e uma importante relação comercial com Pequim. As duas potências cobiçam seus recursos naturais e querem fortalecer sua influência.

A nação integrou a órbita de Moscou durante a era soviética. Após o colapso da União Soviética em 1991, manteve relações estreitas com os seus dois países vizinhos.

O governo da Mongólia não condenou a ofensiva russa na Ucrânia e optou pela abstenção nas votações da ONU sobre o conflito. Também não comentou os pedidos de prisão de Putin.

Ao lado de Ukhnaa Khurelsukh, o presidente russo elogiou a "atitude respeitosa" da Mongólia com a "herança histórica comum" e garantiu que os dois países têm "posições próximas sobre várias questões da atualidade internacional".

Nas ruas de Ulan Bator, Altanbayar Altankhuyag, um economista de 26 anos, disse à AFP que teria sido "imoral e inapropriado" prender Putin durante a sua visita.

Protesto frustrado contra Putin

O Kremlin afirmou na semana passada que não estava preocupado com a possibilidade de detenção de Putin durante a visita. "É evidente que não havia nenhuma opção de deter Putin", disse o analista político Bayarlkhagva Munkhnaran.

"Para Ulan Bator, o atual escândalo vinculado ao mandado de prisão do TPI não passa de uma questão secundária no que diz respeito à necessidade de manter relações seguras e previsíveis com o Kremlin", acrescentou.

Nesta terça-feira, as forças de segurança impediram uma manifestação contra o presidente russo.

"Tentamos protestar contra o criminoso de guerra Putin, mas fomos detidos ilegalmente durante cinco horas", declarou Tsatsral Bat-Ochir, membro da organização 'NoWar movement', contrária à invasão da Ucrânia.

A visita de Putin comemora o 85º aniversário de uma vitória decisiva das forças russas e mongóis contra o Japão Imperial.

A Anistia Internacional alertou na segunda-feira que, se a Mongólia decidisse não prender Putin, isto poderia minar a legitimidade do TPI e encorajar o ex-agente da KGB, que está no poder há quase 25 anos.

"O presidente Putin é um fugitivo da justiça", declarou Altantuya Batdorj, diretor executivo da Anistia Internacional.