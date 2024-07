Putin parabeniza Maduro por vitória e Kremlin diz que está aprofundando laços

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira (29/7) Nicolás Maduro pela vitória na eleição venezuelana, e o Kremlin disse que está aprofundando a cooperação em todas as áreas - inclusive as sensíveis - com Caracas.

Maduro e seu rival da oposição, Edmundo González, reivindicaram a vitória na eleição presidencial, com Washington e alguns outros governos estrangeiros lançando dúvidas sobre os resultados oficiais que deram a vitória ao atual presidente.

A autoridade eleitoral nacional informou que Maduro conquistou um terceiro mandato com 51% dos votos.

Putin apoiou Maduro, de 61 anos, um aliado que acusa os Estados Unidos e o Ocidente de alimentarem a guerra na Ucrânia, dizendo que Moscou desfruta de uma parceria estratégica com o país sul-americano e que Maduro é sempre bem-vindo na Rússia.

"As relações russo-venezuelanas têm o caráter de uma parceria estratégica", disse Putin em uma mensagem a Maduro, segundo o Kremlin. "Estou confiante de que suas atividades como chefe de Estado continuarão a contribuir para seu desenvolvimento progressivo em todas as direções."

"Isso atende plenamente aos interesses de nossos povos amigos e está alinhado com a construção de uma ordem mundial mais justa e democrática", afirmou Putin. "Eu gostaria de confirmar nossa disposição de continuar nosso trabalho conjunto construtivo em questões atuais da agenda bilateral e internacional."

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que Washington tinha sérias preocupações de que os resultados anunciados pela autoridade eleitoral não refletissem os votos do povo. A autoridade deve ser um órgão independente, mas a oposição diz que ela age como um braço do governo de Maduro.

Mas Moscou vê a Venezuela como um parceiro importante na América Latina, e os dois Estados sancionados cooperaram nas últimas duas décadas em áreas como petróleo, armas e exercícios militares.

Quando perguntado se a Rússia aprofundaria a cooperação com a Venezuela, inclusive na área de defesa, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: "Estamos desenvolvendo nossas relações com a Venezuela em todas as áreas, inclusive as sensíveis".

"Essa cooperação é do interesse tanto do povo venezuelano quanto dos russos, portanto, desenvolveremos nossas relações com a Venezuela de forma abrangente", completou Peskov.